تونس.. انطلاق مؤتمر الحرة ومعهد السلام حول دور الإعلام في حل النزاعات

2019/12/02 | 13:25 - المصدر: الحرة

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تونس ـ موقع الحرة

افتتح في العاصمة التونسية مؤتمر "إعادة النظر في دور الإعلام في حلّ النزاعات وبناء السلام" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي ينظمه معهد السلام الأميركي وقناة الحرة.

ولفت إيلي أبو عون، مدير برامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في افتتاح المؤتمر، إلى أن هذا المؤتمر هو الثاني من نوعه، بعد المؤتمر الذي سعى لمناقشة مبدأ الكرامة الإنسانية في سياقات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويسعى هذا المؤتمر للوصول إلى توصيات واقتراحات حتى يلعب الإعلام أدوارا أكثر إيجابية تساهم في الحد من الصراعات في المنطقة وتعزز السلام فيها، خصوصا وأن الجميع متفق أن على الإعلام لعب هذا الدور.

رئيس شبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم.



بي.



أن)، ألبيرتو فرنانديز قال، من ناحيته، إن دور الإعلام كان مهما في السنوات الأخيرة في تغطية الانتخابات في تونس والثورات الشعبية في الجزائر والسودان ومصر ولبنان والعراق.

ولفت إلى أن الحرة دفعت ثمنا كبيرا بسبب تغطيتها لهذه الأحداث وموقفها المتضامن مع هذه الشعوب خلال انتفاضتها ضد غياب العدالة، فمنعت في السودان، ثم سمح لها بالعمل مجددا بعد سقوط نظام عمر البشير، وتعرضت للاعتداء في لبنان، والمنع في مصر والعراق، وكانت عرضة لتهديدات من الإرهابيين في العراق.

وأكد فرنانديز أن بناء السلام وحل النزاعات يجب أن يتضمن تعزيز العدالة والكرامة الإنسانية.

وعرض ألان طومسن، أستاذ الصحافة في جامعة كارلتون في كندا، لمجزرة رواندا (1994) والدور الذي مارسه الإعلام خلالها، لافتا إلى أن دراسة الحالة السابقة تسمح لنا في استخلاص العبر حول الأدوار التي يمكن للإعلام ممارستها، حتى عند تحليل حدث عمره 25 عاما، خصوصا أن هذه المجزرة لم تكن لتصل إلى ذلك المستوى، والحد من العنف والبشاعة لولا الدور الذي قام به الإعلام المحلي في التمهيد للمجزرة.

في المقابل، لم تكن غرف الأخبار في وسائل الإعلام العالمية على معرفة بما كان يجري ولا هي مطلعة على خلفياته وسياقاته، حتى أنها لم تتابع المجزرة في أسابيعها الأولى.



ولفت طومسن إلى أن الحرب ليست الشكل الوحيد للنزاعات، بل إن هناك أشكالا أخرى، لكنها تملك ديناميكيات مشابهة، مشيرا إلى ما يجري في مصر ولبنان حاليا كنماذج.

ملصق المؤتمر

ويتناول المؤتمر، على مدى يوم، من خلال مجموعات عمل، تأثير اللغة التي يستخدمها الإعلام في تأجيج النزاعات أو تخفيفها، مع الإشارة إلى أن العاملين في الإعلام يمكن أن يتحولوا بذاتهم إلى ضحايا خلال هذه النزاعات، على أن تخرج عنه توصيات محددة في هذا المجال.

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