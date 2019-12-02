الفرات نيوز تطلق استفتاءً حول خليجي 24

2019/12/02 | 13:25 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اطلقت وكالة {الفرات نيوز} استفتاءً جماهيرياً حول منافسات بطولة كأس الخليج الرابعة والعشرين والمقامة حالياً في قطر.

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