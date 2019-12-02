النزاهة توضح تفاصيل الحكم الصادر بحق رئيس لجنة الاستثمار بمجلس محافظة واسط

2019/12/02 | 13:25 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشفت هيأة النزاهة عن صدور حكم بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات على عضو مجلس محافظة واسط رئيس لجنة الاستثمار فيه.

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