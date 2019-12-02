السلطات الإيرانية تمنع عبور مواطنيها عبر منفذ الشلامجة الحدودي في محافظة البصرة

2019/12/02 | 13:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

منعت السلطات الإيرانية، عبور مواطنيها إلى العراق عبر منفذ الشلامجة الحدودي في محافظة البصرة.

وسائل إعلام إيرانية، ذكرت أن السلطات الإيرانية أوقفت عبور الزوار من معبر الشلامجة الحدودي مع العراق.

وفي السياق ذاته، أفاد مصدر أمني من محافظة البصرة، بأن الإيرانيين لا يسمح لهم الدخول إلى العراق عبر منفذ الشلامجة منذ بداية الاحتجاجات الشعبية المندلعة في العاصمة بغداد والمحافظات الجنوبية من قبل السلطات الإيرانية.

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