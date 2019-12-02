فرنسا تعدل عن قرار تسليم ليبيا مراكب سيلينجر السريعة

2019/12/02 | 13:35 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

عدلت الحكومة الفرنسية، اليوم الاثنين، عن تسليم ليبيا ستة مراكب، لتعزيز مراقبة سواحلها.

وأعلنت وزيرة الجيوش الفرنسية، فلورانس بارلي، في شباط الماضي أنها ستقدم هبة إلى ليبيا، هي 6 مراكب سريعة من طراز "سيلينجر"، يبلغ طول كل واحد منها 12 مترا.

وأرسلت الوزارة في 26 تشرين الثاني مذكرة إلى محكمة الاستئناف الإدارية في باريس، التي رفعت إليها 8 منظمات غير حكومية شكوى تطلب فيها إلغاء تسليم القوارب.

وأكدت وزارة الجيوش أن "الوضع في ليبيا لا يسمح بالقيام بهبة المراكب هذه".

وتطلب المنظمات من باريس حاليا وضع "شروط صارمة لكل تعاون ثنائي وأوروبي مع ليبيا، بهدف أن تكون "حقوق وسلامة المهاجرين مضمونة ومحترمة".

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