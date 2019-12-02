إنتاج النفط الروسي يرتفع إلى 11.244 مليون برميل يوميا

2019/12/02 | 13:35 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:أظهرت بيانات من وزارة الطاقة الروسية، اليوم الاثنين، أن إنتاج البلاد النفطي ارتفع إلى 11.244 مليون برميل يوميا في تشرين الثاني، لتضخ موسكو نفطا يزيد عن المتفق عليه بموجب صفقة مع أوبك وحلفائها الذين يجتمعون هذا الأسبوع لبحث سياسة الإنتاج.

كانت روسيا وافقت على تقليص إنتاجها 228 ألف برميل يوميا ليصل إلى نحو 11.18 مليون برميل يوميا في 2019 في إطار تخفيضات مجموعة أوبك+ التي اتفقت على تقليص إنتاجها مجتمعة 1.2 مليون برميل يوميا أو 1.2 % من الطلب العالمي.وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها في فيينا يومي الخميس والجمعة المقبلين.وأظهرت بيانات اليوم الاثنين أن موسكو تنتج 64 ألف برميل يوميا في المتوسط زيادة على حصتها المقررة بموجب الاتفاق العالمي.ووفقا لمسح أجرته رويترز، زاد التزام أوبك بالتخفيضات إلى 152 % في تشرين الثاني ارتفاعا من 135 % في تشرين الأول، وهو ما يعني أن إنتاج أوبك كان أقل مما تستطيع إنتاجه بموجب الحصص الحالية.وبلغ إنتاج روسيا من النفط 11.229 مليون برميل يوميا في تشرين الأول، وقال وزير الطاقة ألكسندر نوفاك إن موسكو ستهدف إلى الوفاء بالتزاماتها في تشرين الثاني.ودعت موسكو لتعديل طريقة حساب مستوى إنتاجها كي تستثني إنتاج مكثفات الغاز، التي تمثل ما يتراوح بين سبعة وثمانية بالمائة تقريبا من إجمالي إنتاج روسيا النفطي أو ما يعادل نحو 800 ألف برميل يومياوبالأطنان، بلغ إنتاج النفط 46.019 مليون في تشرين الثاني مقابل 47.49 في تشرين الأول.وكان إنتاج الغاز الشهر الماضي 64.04 مليار متر مكعب، بما يعادل 2.13 مليار متر مكعب يوميا، مقابل 61.97 مليار متر مكعب في تشرين الأول.

وتستخدم رويترز نسبة تحويل تبلغ 7.33 برميل للطن الواحد من النفط.

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