2019/12/02 | 13:41 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
وافق البنك المركزي العراقي، الإثنين (2 كانون الأول 2019)، على إعادة إجازات 7 شركات للتحويل المالي،...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
البنك المركزي يوافق على إعادة إجازات 7 شركات للتحويل المالي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- بغداد
وافق البنك المركزي العراقي، الإثنين (2 كانون الأول 2019)، على إعادة إجازات 7 شركات للتحويل المالي،...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
البنك المركزي يوافق على إعادة إجازات 7 شركات للتحويل المالي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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