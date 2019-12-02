البنك المركزي يوافق على إعادة إجازات 7 شركات للتحويل المالي


البنك المركزي يوافق على إعادة إجازات 7 شركات للتحويل المالي
2019/12/02 | 13:41 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم- بغداد

وافق البنك المركزي العراقي، الإثنين (2 كانون الأول 2019)، على إعادة إجازات 7 شركات للتحويل المالي،...

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