البنك المركزي يوافق على إعادة إجازات 7 شركات للتحويل المالي

2019/12/02 | 13:41 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

وافق البنك المركزي العراقي، الإثنين (2 كانون الأول 2019)، على إعادة إجازات 7 شركات للتحويل المالي،...





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