ارتفاع إنتاج الذهب في روسيا

2019/12/02 | 13:48 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفع إنتاج الذهب في روسيا على مدار الـ9 أشهر الأولى من 2019، إلى 268.638 طن، إي بنسبة حوالي11%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

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