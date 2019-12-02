2019/12/02 | 13:48 - المصدر: موازين
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ارتفع إنتاج الذهب في روسيا على مدار الـ9 أشهر الأولى من 2019، إلى 268.638 طن، إي بنسبة حوالي11%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع إنتاج الذهب في روسيا ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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