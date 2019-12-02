نيسان KICKS .. أفرض حضورك

2019/12/02 | 13:48 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة أنوار بابل الوكيل الحصري لسيارات نيسان في العراق، الاثنين، استمرارها بيع السيارات بنظامي النقد والأقساط".

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