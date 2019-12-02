البنك المركزي يوافق على إعادة إجازات 7 شركات للتحويل المالي

2019/12/02 | 13:48 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافق البنك المركزي العراقي، الإثنين (2 كانون الأول 2019)، على إعادة إجازات 7 شركات للتحويل المالي، فيما أوقف دخولها لنافذة بيع وشراء العملات.

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