2019/12/02 | 14:09 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تخوض الأحزاب الرئيسة في العراق حرب تسريبات مستعرة، إذ تستخدم جميعاً ماكينات إعلامية غير مرتبطة بها مباشرة، لطرح أسماء مرشحين محتملين يشكلون الوزارة الجديدة، خلفاً لحكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي التي تقدمت باستقالتها إلى البرلمان مساء السبت.وتسعى الأحزاب إلى توظيف حالة الغليان الشعبي ضد كل مكونات الطبقة السياسية الحاكمة، في إحراق أسماء مرشحين […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأحزاب تحرق اسماء “مرشحين” وحرب لإبعاد انظار المتظاهرين عن خليفة عبد المهدي) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأحزاب تحرق اسماء “مرشحين” وحرب لإبعاد انظار المتظاهرين عن خليفة عبد المهدي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).