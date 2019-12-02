صفحة مقربة من الصدر تخاطب ’’فاسدين’’: لا تؤججوا الفتنة فقد أخمدها العقلاء


صفحة مقربة من الصدر تخاطب ’’فاسدين’’: لا تؤججوا الفتنة فقد أخمدها العقلاء
2019/12/02 | 14:12 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

صفحة مقربة من الصدر تخاطب ’’فاسدين’’: لا تؤججوا الفتنة فقد أخمدها العقلاء

 

يتبع.

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