2019/12/02 | 14:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صفحة مقربة من الصدر تخاطب ’’فاسدين’’: لا تؤججوا الفتنة فقد أخمدها العقلاء

يتبع.



.



.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( صفحة مقربة من الصدر تخاطب ’’فاسدين’’: لا تؤججوا الفتنة فقد أخمدها العقلاء) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( صفحة مقربة من الصدر تخاطب ’’فاسدين’’: لا تؤججوا الفتنة فقد أخمدها العقلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).