2019/12/02 | 14:12 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
يتبع.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
صفحة مقربة من الصدر تخاطب ’’فاسدين’’: لا تؤججوا الفتنة فقد أخمدها العقلاء) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
صفحة مقربة من الصدر تخاطب ’’فاسدين’’: لا تؤججوا الفتنة فقد أخمدها العقلاء
يتبع.
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.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
صفحة مقربة من الصدر تخاطب ’’فاسدين’’: لا تؤججوا الفتنة فقد أخمدها العقلاء) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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