محافظ النجف: أناشد الحكومة التدخل لإنهاء العنف قبل وقوع الكارثة

2019/12/02 | 14:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ناشد محافظ النجف لؤي الياسري، الحكومة للتدخل لإنهاء العنف المستمر في المحافظة منذ أيام عدة.

وقال الياسري في بيان، إن النجف على شفى حفرة، موجها آخر نداء الى الحكومة من أجل إنقاذ الموقف، مؤكدا أن القوات الأمنية في النجف لا تملك القدرة على حماية مرقد السيد محمد باقر الحكيم، محذرا من اقتحامه ووقوع الكارثة.

وأضاف، ان النجف طيلة الخمسة والثلاثين يوما الماضية كانت آمنة ومستقرة حتى الأحداث الاخيرة التي سقط فيها العشرات بين شهيد وجريح.

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