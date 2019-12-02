صراع الكتلة الكبرى يظهر من جديد.. أزمة اختيار بديل عبدالمهدي

2019/12/02 | 14:23 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق بعد ساعات من موافقة #مجلس_النواب على استقالة #عادل_عبدالمهدي وحكومته، عاد من جديد صراع الكتل والأحزاب، بشأن من هي الكتلة الكبرى، التي سترشح البديل لمنصب رئيس الوزراء.[…]

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