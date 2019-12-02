المعمم لا يعمّمم من عمار الحكيم الى مرجعيته

2019/12/02 | 14:25 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:قاسم سرحان لم تكن الثورة الفرنسية العظمى الاّ نتاجا لدجل رجال الدين وخداعهم الشعب والأمة بأسم الله والدين والمعتقد .لقد تجرّعت الشعوب الاوربية القهر والظلم والأضطهاد المخزي في ظلّ...أكمل القراءة ←

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