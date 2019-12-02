شاهد.. عقوبة قاسية بحق تلميذ بسبب هتاف “سلمية سلمية”

2019/12/02 | 14:26 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، مقطعا مصوراً يظهر تلميذ في المرحلة الابتدائية وهو يهتف “سلمية سلمية”.وبين الفيديو، قيام المعلمة بمعاقبة التلميذ بسبب هذا الهتاف الذي اعتاد المتظاهرون على رفعه خلال التظاهرات التي انطلقت في الأول من اكتوبر الماضي وتواصلت إلى اليوم “.

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