الكرة الذهبية.. 8 مرات لم يستحقها الفائز أبدا

2019/12/02 | 14:27 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} ينتظر عالم كرة القدم مساء الاثنين بفارغ الصبر، إعلان اسم الفائز الجديدة بالكرة الذهبية {بالون دور}، وهي الجائزة الأبرز عبر التاريخ لتتويج الأفضل في عالم الكرة.

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