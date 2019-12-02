رئيس تحالف الفتح يقدم مقترحات تحالف الفتـح لتعديل قانوني الانتخابات والمفوضيـة

2019/12/02 | 14:30 - المصدر: العهد نيوز

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العهد نيوز – بغداد

شارك رئيس تحالف الفتح هادي العامري، في الاجتماع المشترك لقادة الكتل السياسية ورئاسة مجلس النواب مع اعضاء اللجنة القانونية النيابية بشأن قانوني

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