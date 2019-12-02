بن علوي يلتقي ظريف في طهران

2019/12/02 | 14:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل وزير الخارجية الايراني "محمد جواد ظريف" اليوم الاثنين، نظيره العماني "يوسف بن علوي"، الذي وصل طهران اليوم.

وتأتي زيارة الوزير العماني الى طهران في اطار

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