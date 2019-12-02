نائب: قانون التقاعد الموحّد سيكون نافذاً في هذا التوقيت

2019/12/02 | 14:30 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق أكد النائب في #البرلمان العراقي #شيروان_الدوبرداني، اليوم الاثنين، أن #مجلس_النواب بعد تصويته على قانون التقاعد الموحد تم رفعه لرئيس الجمهورية #برهم_صالح من أجل المصادقة عليه.الدوبرداني […]

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