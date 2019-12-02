نائب لبناني: لا توجد مؤشرات ملموسة لتشكيل حكومة جديدة

2019/12/02 | 14:37 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

كشف عضو تيار المستقبل اللبناني، مصطفى علوش، اليوم الاثنين، ان ملف تشكيل الحكومة متوقف عند دعوة رئيس الجمهورية ميشال عون لإجراء استشارات نيابية لتكليف شخصية لتشكيل الحكومة، ولا يوجد إشارة أن هناك حكومة أو استشارات.

وقال علوش "هناك إصرار على تكليف الحريري ولكن بشروطهم وهذا الأمر لن يؤدي إلى نتيجة، والشروط هي الموافقة على حكومة مختلطة، وعمليا ستتشكل الحكومة من الأسماء التي ستطرحها الأحزاب، بالمقابل هو يريد حكومة اختصاصيين وليس من السياسيين"، نقلا عن وكالة "سبوتنيك" الإخبارية.

ولفت إلى أن الحريري يتطلع إلى أن تشكيل حكومة اختصاصيين هي الطريقة الوحيدة لإقناع الحراك لإعطاء فرصة للحكومة، ولإقناع المجتمع الدولي أيضاً بحكومة قادرة أن تستفيد من المساعدات.

وأكد أن الوضع سيء ومن الضرورة أن يذهب رئيس الجمهورية إلى استشارات نيابية لتأليف حكومة وليتفق مع رئيس الوزراء الذي يريده هذه هي المسألة، ومحاولة إجبار سعد الحريري على قبول ما لا يريده أو وضع المسؤولية عليه لن تنجح.

ويشهد لبنان احتجاجات متواصلة منذ 17 تشرين الاول الماضي، رفضا لفرض الحكومة ضرائب جديدة، وتنديداً بالأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد

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