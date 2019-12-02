الخدمات النيابية تجتمع باللجان لبحث مطالب متظاهري النجف وذي قار

2019/12/02 | 14:38 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

حضرت لجنة الخدمات والاعمار النيابية، اليوم الاثنين، اجتماعا مشتركا مع مختلف اللجان النيابية لبحث تلبية مطالب متظاهري محافظتي النجف وذي قار.

وذكرت اللجنة في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، ان "الاخيرة شاركت باجتماع مشترك مع كل من اللجان النيابية المالية والقانونية والصحة والبيئة وحقوق الانسان اليوم، لبحث ومناقشة إعداد صيغة قرار بخصوص مطالب محافظتي ذي قار والنجف لعرضها على المجلس في جلسة يوم غد الثلاثاء".

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