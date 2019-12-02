نانسي عجرم توجه رسالة للرجال والنساء: ليس عيبا ارتداء ملابس قديمة

2019/12/02 | 14:38 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

وجهت المطربة اللبنانية، نانسي عجرم، رسالة مؤثرة إلى الرجال والنساء.

وعبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، غردت عجرم: "ليس عيبا أن تلبس ملابس تحبها أكثر من مرة، ليس عيبا أن يكون هاتفك أقدم من هواتف أصدقائك، ليس عيبا أن تعود إلى البيت لأن عائلتك ورغم كبر سنك تخاف عليك".

وتابعت: "ليس عيبا أن تعمل أي عمل في سبيل أن تكون سندا لعائلتك ولنفسك، ليس عيبا أن تكون أنت كما أنت".

من ناحية أخرى، هنأت نانسي عجرم شعب دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الاثنين، بمناسبة الاحتفال بيومها الوطني الـ48.

وغردت عبر "تويتر": "كل سنة ودولة الإمارات بخير وازدهار وتبقى بلد الأمن والأمان".

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