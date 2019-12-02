أفنان القاسم - الجماهير تحب المملكة 6

2019/12/02 | 14:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أفنان_القاسم "جماهير أفنان تناديني من فوق الجدرانجماهير أفنان تغني لي أحلى الألحان الكل يحتفل بمملكة زمن الأزمانلا جوع ولا خوف فيها ولا رهبانشيطان الشعر فيها ينشد أحلى الألحان فيها كاسيات عاريات تحت الصلبانوتحت قبة الصخره تتعانق اثنتانالحب فيها ثقافة والعدل هو الوجدان في شوارعها أزقه تلهم قلب الولهان يا مملكة لك الفخر على طول الزمان أجمع عليك الصليب والهلال والنجمانف......

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