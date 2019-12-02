عبد الغني سلامه - 1990~1994 سنوات الجمر والحسم

2019/12/02 | 14:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبد_الغني_سلامه تحل هذه الأيام ذكرى وفاة الماديبا "نيلسون مانديلا"؛ الزعيم الذي حرر شعبه وقاده إلى الحرية، والذي أسس جمهورية جنوب إفريقيا الديمقراطية، بعد أكثر من ثلاثة قرون عاشت خلالها تحت نير نظام الفصل العنصري..في سنوات كفاحه السري، تعلم المناضل العنيد من "زهرة الربيع السوداء" قدرتها على التخفي والمراوغة، وفي الزنازين الباردة، والمعتمة قرأ على جدرانها الكالحة لغة الأرض، وهناك تعلم كيف يصارع "طواحين ال......

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