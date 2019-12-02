مرتضى العبيدي - شعب بوليفيا يقاتل ضد الفاشية ترجمة مرتضى العبيدي

2019/12/02 | 14:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مرتضى_العبيدي أصدرت الندوة الدولية للأحزاب والمنظمات الماركسية اللينينية البيان التالي بخصوص تطورات الأوضاع في بوليفيا بعد الأنقلاب الذي دبّرته الامبريالية الأمريكية ونفذته قوى رجعية داخلية: شعب بوليفيا يقاتل ضد الفاشية إن الانقلاب الذي خططت له الإمبريالية الأمريكية ونفذه اليمين البوليفي والشرطة والجيش، بدعم من "منظمة الدول الأمريكية" (OEA) والحكومات الرجعية في القارة، يرفضه العمال والفلاحون والشباب وال......

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