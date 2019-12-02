لا خيار إلا للشعب ..

2019/12/02 | 14:40 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:اياد السماوي تردّدت أنباء عن اجتماع الكتل السياسية الشيعية لاختيار بديل عن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي , وتفيد هذه الأنباء أنّ لجنة خماسية من قادة الكتل الشيعية قد تشّكلّت...أكمل القراءة ←

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