في انتظار رصاصة الرحمة

2019/12/02 | 14:40 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:ابراهيم الزبيدي ماذا حقق الخميني لشعوبه الإيرانية، أولا، وللشعب العراقي، ثانيا، والسوري ثالثا، واللبناني رابعا، واليمني خامسا، ولباقي شعوب المنطقة والعالم، بذلك العقل المتطرف الدموي العدواني الاستغلالي المتكبر، وبذلك الفهم...أكمل القراءة ←

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