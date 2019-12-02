2019/12/02 | 14:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- ديالى

أفاد مصدر أمني من محافظة ديالى، الاثنين (02 كانون الأول 2019)، بإعادة فتح طريق رئيسي ي...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( اعادة فتح طريق يربط ديالى بالسليمانية بعد 8 ساعات من قطعه) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( اعادة فتح طريق يربط ديالى بالسليمانية بعد 8 ساعات من قطعه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).