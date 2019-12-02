بالأرقام .. غالبيتهم ارهابيون حصيلة القتلى والجرحى بشهر في كركوك

2019/12/02 | 14:44 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف مركز حقوق الإنسان ( منظمة غير حكومية) في محافظة كركوك، اليوم الاثنين، عن مقتل نحو ٣٨ شخصاً بين مدني وعنصر وإرهابيون فيما أصيب نحو ١٨ مدنياً بينهم عسكري للفترة من الأول من كانون الأول الماضي ولغاية اليوم.

وقال المنظمة في بيان ورد لشفق نيوز اليوم، إن" لجنة الرصد في مركز حقوق الانسان في محافظة كركوك رصدت للفترة من الأول كانون الأول ولغاية اليوم.



مقتل ٣٨ شخصاً مقسمة بواقع ٤ مدنيين و٣ عسكريين و٣١ ارهابيا ".

واضافت " واصيب ١٧ مدنياً وعسكريا واحدا ليكون عدد المصابين بنحو ١٨ شخصاً"، لافتاً إلى أن" القوات الامنية اعتقلت ثمانية إرهابيين وسجلت القوات الامنية حالة خطف واحدة".

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