اتفاق مبدئي في النجف الأشرف لنزع فتيل الأزمة بالمحافظة

2019/12/02 | 14:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت قيادة عمليات الفرات الأوسط اليوم الاثنين، عن التوصل لاتفاق مبدئي مع شيوخ العشائر في محافظة النجف لنزع فتيل الازمة بالمحافظة.

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