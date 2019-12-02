مراسلنا: بدء اجتماع قادة الكتل السياسية بشأن قانون الانتخابات

2019/12/02 | 14:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد قادة الكتل السياسية اجتماعاً في اللجنة القانونية النيابية بشأن قانون الانتخابات.

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