34 مصرفاً خاصاً عراقياً تعلن تقاريرها المالية للربع الثالث من 2019

2019/12/02 | 14:58 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت 34 مصرفا خاصا عراقيا عن تقاريرها المالية للربع الثالث وبلغت موجودات المصارف 16.7 ترليون دينار بلغ نسبة النقد الموجود ماقيمته 7.75 ترليون تشكل ما نسبته 46% من حجم موجودات البنوك وبلغت مبالغ الودائع والحسابات في البنوك ما قيمته 6.4 ترليون دينار وتمثل ما نسبته 38.57% من قيمة موجودات البنوك.

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