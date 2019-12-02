محكمة كاس تمدد إصدار قرارها بقضية درجال الى العام المقبل

2019/12/02 | 14:58 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} قررت محكمة كاس تمديد فترة اصدار القرارات الخاصة بقضايا المعترضين وأبرزه نجم المنتخب الوطني السابق عدنان درجال والاتحاد العراقي لكرة القدم.

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