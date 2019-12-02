تقرير فرنسي يشكك في نسبة الاقبال على أسهم أرامكو

2019/12/02 | 15:01 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت وكالة الصحافة الفرنسية تقريرا، شكك في التقديرات السعودية بشأن الإقبال على شراء أسهم شركة أرامكو النفطية العملاقة، في الحصة المخصصة للأفراد.

ورأى التقرير أن الإقبال

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