قيادة عمليات الفرات الأوسط تعلن التوصل الى اتفاق مبدئي مع شيوخ عشائر النجف لنزع فتيل الازمة في المحافظة

2019/12/02 | 15:01 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - النجف

اعلنت قيادة عمليات الفرات الأوسط، عن التوصل لاتفاق مبدئي مع شيوخ العشائر في النجف لنزع فتيل الازمة في المحافظة.

وذكر المكتب الاعلامي لقيادة

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