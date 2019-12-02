ضريح السيد الحكيم.. تتبعوه رميما

2019/12/02 | 15:04 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تالله ان كانت امية قد اتت ، قتل ابن بنت نبيها مظلوما - فلقد اتاه بنو ابيه بمثله ، هذا لعمرك قبره مهدوما - اسفوا ان لايكونوا قد شاركوا ، في قتله فتتبع...

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