محكمة كاس الدولية تقرر تأجيل النطق بالحكم بقضية الكابتن عدنان درجال ضد اتحاد الكرة الى 10 كانون الثاني 2020

2019/12/02 | 15:08 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محكمةكاسالدوليةتقررتأجيلالنطقبالحكمبقضيةالكابتنعدناندرجالضداتحادالكرةالى10 كانونالثاني2020

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