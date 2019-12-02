ميمي قبل مواجهة اليمن: لا تقتلني أمي بانتظاري

2019/12/02 | 15:14 - المصدر: بغداد اليوم

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ومنذ الـ25 من تشرين الأول الماضي، عمت التظاهرات والاحتجاجات العاصمة بغداد، وعدد من المحافظات الوسطى والجنوبية، تخللها قطع للطرق، وحرق لعدة مقرات حزبية وعائدة لفصائل مسلحة، واشتباكات بين المتظاهرين والقوات الأمنية أسفرت عن مقتل أكثر من 400 شخص واصابة أكثر من 13 الف، في صفوف الطرفين.

وتعد التظاهرات، مكملة لأخرى سبقتها بأسبوعين، طالبت بإجراء إصلاحات وزارية، ودستورية، واجراء انتخابات مبكرة، والكشف عن المتسبب بقتل المتظاهرين.

بغداد اليوم- البصرة

وجه محافظ البصرة أسعد العيداني اليوم الاثنين (2 كانون الأول 2019)، بتعيين حملة الشهادات العليا في المحافظة.

وأظهرت وثيقة حصلت (بغداد اليوم) على نسخة منها، أمراً صادراً عن محافظ البصرة أسعد العيداني، يقضي بتعيين حملة ال

بغداد اليوم- ذي قار

أفاد مصدر أمني في محافظة ذي قار، الاثنين (2 كانون الأول 2019)، بأن محتجين أغلقوا شركة نفط ذي قار مجدداً ومنعوا الموظفين من الدخول إليها.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "المحتجين قاموا باغلاق شركة نفط ذي ق

بغداد اليوم- نينوى

كشفت هيأة النزاهة، الاثنين (2 كانون الأول 2019) عن صدور أمر استقدام بحق رئيس جامعة نينوى السابق، مبينة أن الأمر صدر وفقاً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات.

دائرة التحقيقات في الهيأة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضية، أشا

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