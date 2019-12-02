2019/12/02 | 15:15 - المصدر: SNG الاخبارية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد /SNG-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشابندر مغردًا : الكرة عادت لملعب الفاسدين) نشر أولاً على موقع (SNG الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشابندر مغردًا : الكرة عادت لملعب الفاسدين) نشر أولاً على موقع (SNG الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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