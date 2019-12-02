شرطة السليمانية: اعتقال وافد للمحافظة بتهمة تزوير وثائق للقادمين من المحافظات الجنوبية

2019/12/02 | 15:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت مديرية شرطة محافظة السليمانية، عن إلقاء القبض على شخص بتهمة تزوير الوثائق الثبوتية.

وأوضحت المديرية في بيان، أنها تلقت معلومات عن قيام المتهم وهو من الوافدين الى المحافظة، والبالغ من العمر ثمانية وعشرين عاما، بإصدار هويات أحوال مدنية مزورة، للقادمين للمحافظة من المحافظات الجنوبية، مبينة ان مفارزها تمكنت وبعد جمع المعلومات، من اعتقال المتهم، وبحوزته عدد من الوثائق المزورة، إضافة الى الأدوات التي كان يستخدمها في عملية التزوير.

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