نيويورك تايمز: التظاهرات الأخيرة في ايران شهدت ارتكاب مجازر هي الأسوأ منذ 40 عاما

2019/12/02 | 15:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، ارتكاب الحرس الثوري والقوات الأمنية الإيرانية، مجازر بحق المتظاهرين في مدينة “ماه شهر” ذات الأغلبية العربية.

ووصفت الصحيفة في تقرير، الاحتجاجات الأخيرة في إيران، بأنها الأكثر دموية منذ أربعين عاما، بعد سقوط ما بين مئة وثمانين واربعمئة وخمسين قتيلا برصاص الحرس الثوري وقوات الأمن، خلال الأيام الأربعة الأولى من اندلاع التظاهرات، مبينة ان أعداد الضحايا قد يكون أكبر بكثير، بسبب استخدام قوة مفرطة لا حدود لها على حد تعبير الصحيفة، وإطلاق النار العشوائي تجاه المحتجين، إضافة الى التعتيم الإعلامي الذي فرضته السلطات الإيرانية، من خلال قطع خدمات الإنترنت بشكل كامل.

وأضافت الصحيفة أن مدينة ماه شهر في إقليم خوزستان، ذات الأغلبية العربية، والتي يبلغ عدد سكانها نحو مئة وعشرين ألف مواطن، شهدت أسوأ حوادث عنف في الاحتجاجات الأخيرة، لافتة الى أنها تحدثت مع عدد من المواطنين في المدينة، والذين تطابقت رواياتهم حول المجازر المرتكبة، فيما أشارت ممرضة امتنعت عن ذكر اسمها، الى صراخ آباء وأمهات الجرحى، ومطالبتهم بأخذ أبنائهم قبل اعتقالهم من قبل قوات الأمن المنتشرة داخل المستشفى، والتي اعتقلت عددا منهم ونقلتهم الى جهات مجهولة.

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