نائب: لا ينبغي أن يكون رئيس الوزراء المقبل من الأسماء المستهلكة

2019/12/02 | 15:22 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا النائب عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي، الاثنين، الكتل السياسية إلى أخذ الدرس والعبرة مما جرى، مشدداً على أن رئيس الوزراء المقبل ينبغي أن لا يكون من الأسماء المستهلكة سابقاً.

وقال العقابي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "من يتصدى لمنصب رئيس الوزراء المقبل ينبغي أن لا يكون من الأسماء المستهلكة سابقاً وهي نقطة مهمة جداً وحيوية".وأضاف العقابي، أن "وجود كابينة حكومية قوية وكفوءة وحريصة على المصالح العامة ولديها وعي بالمشكلات الحقيقية، سيكون هو المنطلق الحقيقي للإصلاح المقبل".

وتابع، أن "ما نتمناه من القوى السياسية أن تأخذ درساً مما حصل وأن تترفع عن الصفات الغالبة بالمرحلة السابقة والمجازر التي رافقتها وعلينا أن نأخذ عبرة كبيرة مما جرى".ووافق مجلس النواب، في جلسة استثنائية عقدها أمس الأحد (1 كانون الأول 2019)، على استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بعد يوم من تقديمها بشكل رسمي.





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