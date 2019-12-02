اتفاق على تقديم مقترحات مكتوبة بشأن تعديلات قانون الانتخابات

2019/12/02 | 15:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتفق قادة الكتل السياسية، اليوم الاثنين، على تقديم مقترحات مكتوبة بشأن تعديلات قانون الانتخابات.

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