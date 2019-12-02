إيران تقول إنها مستمرة في بيع النفط رغم عقوبات أمريكية

2019/12/02 | 15:32 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقل التلفزيون الرسمي عن إسحاق جهانجيري نائب الرئيس الإيراني قوله يوم الاثنين إن بلاده مستمرة في بيع نفطها على الرغم من العقوبات الأمريكية على صادرات إيران النفطية مضيفا أن ”أقصى ضغط“ لواشنطن على طهران فشل.

وقال جهانجيري ”على الرغم من ضغط أمريكا...



وعقوباتها المفروضة على صادراتنا النفطية، ما زلنا نواصل بيع نفطنا باستخدام سبل أخرى...



حتى مع توقف دول صديقة عن شراء خامنا خشية عقوبات أمريكا“.

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