من انقلب على الآخر ؟

2019/12/02 | 15:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ماجد الشويلي

الكل معني باستخلاص الدروس والعبر مما جرى ويجري لحد الان في الساحة العراقية دون غيرها من الساحات التي جرى فيها الحراك والتظاهرات الشعبية الاخيرة

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