الليرة السورية تسجل ادنى مستوى لها في تاريخ البلاد

2019/12/02 | 15:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصلت قيمة الليرة السورية اليوم الاثنين، إلى أدنى مستوى لها في تاريخ البلاد على الإطلاق، منذ أن بدأ تداولها عام 1919.

حيث كـسرت حاجــز الـ 900

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