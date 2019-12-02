مدينة صناعية مشتركة على الحدود الايرانية العراقية

2019/12/02 | 15:35 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مساعد غرفة تجارة وصناعة في مدينة السليمانية العراقية ورئيس اتحاد المصدرين والمستوردين فيهاعن تاسيس مدينة صناعية ايرانية عراقية مشتركة عند حدود ب...

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