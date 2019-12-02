حصان لا يعمل مع الشرطة إلا بعد احتساء الشاي في بريطانيا

2019/12/02 | 15:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بصور لحصان لا يعمل إلا بعد شرب كوب من الشاي مع شرطة إقليم ” ميرسيسايد” البريطاني على مدار الخمسة عشر عاما الماضية.

وأثار الحصان ” جيك”، الذي يبلغ من العمر 20 عاما ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، لعشقه للشاي، وإمساكه بكوب الشاي كل يوم.

ويقول أحد الضباط ، إن الحصان أصبح الآن ينتظر في الإسطبل ، حتى يتناول كوبا كبيرا من الشاي قبل بدء يومه في العمل.

ويشارك الحصان في عمليات تنظيم مباريات كرة القدم، بالإضافة إلى مشاركته عدة مرات كحصان للشرطة في الحلبة، التي تشرف على سباقات الخيول الوطنية سنويا.

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