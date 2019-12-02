المحامي محمد الشمري يفارق الحياة متأثراً بجراحه إثر محاولة اغتيال

2019/12/02 | 15:39 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:أفاد مصدر مطلع، اليوم الاثنين، بأن المحامي محمد الشمري فارق الحياة متأثرا بجراح اصيب بها في محاولة اغتيال وسط بغداد ليلة أمس الاحد.

وقال المصدر لـ"الغد برس" ان "المحامي محمد عاصي الشمري فارق الحياة، متأثرا بجراح أصيب بها في محاولة اغتيال وسط بغداد ليلة أمس الاحد".

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